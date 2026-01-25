Roma goniła wynik i dopięła swego. Milan stracił punkty [WIDEO]

Milan prowadził, Roma odpowiedziała. Gorący wieczór w Rzymie
AS Roma na zakończenie niedzielnego grania mierzyła się z AC Milan. Przed startem rywalizacji obie ekipy w ligowej tabeli dzieliła różnica czterech punktów. Giallorossi przystępowali do potyczki, chcąc odnieść czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo. Rossoneri mieli natomiast nadzieję na trzecią kolejną wygraną. Tym samym starcie na Stadio Olimpico zapowiadało się bardzo ciekawie.
W pierwszej odsłonie rywalizacji goli zabrakło. W każdym razie nie brakowało emocji. Już w ósmej minucie Manu Kone próbował zdobyć bramkę, ale jego uderzenie obronił Mike Maignan. Kolejnym zawodnikiem, który szukał szczęścia w szeregach Rzymian, był Donyell Malen w 19. minucie. Próba Holendra była jednak niecelna.
- Zobacz też: Serie A – tabela 2025/26
W doliczonym czasie pierwszej połowy Zeki Celik mógł jeszcze wyprowadzić Romę na prowadzenie. Niemniej instynktowną interwencją popisał się golkiper Milanu i ostatecznie do przerwy utrzymał się remis 0:0, który tak naprawdę nie zadowalał żadnej z drużyn.
Po zmianie stron na gola trzeba było czekać do 62. minuty. W roli głównej wystąpił Koni De Winter, który wykorzystał dośrodkowanie Luki Modricia i strzałem głową pokonał bramkarza rywali. Tym samym niespodziewanie to zespół Massimiliano Allegriego objął prowadzenie, mimo że wcześniej nic tego nie zapowiadało.
Na 16 minut przed końcem rywalizacji Maignan został jednak zmuszony do kapitulacji. Lorenzo Pellegrini wykorzystał rzut karny po zagraniu piłki ręką przez jednego z graczy ekipy z Mediolanu. Do końca spotkania rezultat już się nie zmienił i mecz zakończył się podziałem punktów.
Milan swoje kolejne spotkanie rozegra dopiero za tydzień, gdy zmierzy się w roli gościa z Bologną. Z kolei Roma w środku tygodnia zagra w europejskich pucharach z Panathinaikosem Ateny, a następnie w Serie A jej rywalem będzie Udinese Calcio.
AS Roma – AC Milan 1:1 (0:0)
0:1 koni De Winter 62′
1:1 Lorenzo Pellegrini 74′ (k.)