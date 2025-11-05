Kontuzja Paulo Dybali! Roma traci swoją gwiazdę na kilka tygodni

10:57, 5. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Il Tiempo

Paulo Dybala jest poza grą z powodu kontuzji. Konkretne wiadomości na temat argentyńskiego zawodnika przekazało "Il Tempo", ujawniając, jak długo potrwa przerwa w grze.

Paulo Dybala
fot. Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala wypadł z gry na trzy tygodnie

Paulo Dybala w trakcie hitu Serie A z udziałem AS Romy i AC Milan, doznał kontuzji. Wiadomo już, jak długo będzie musiał pauzować piłkarz, o czym poinformowało „Il Tempo”.

Dziennikarz zajmujący się ekipą z Rzymu, Filippo Biafora, przekazał, że 31-latek będzie pauzował przez trzy tygodnie. Dybala jest poza grą z powodu kontuzji mięśnia lewego uda.

Ofensywny zawodnik trafił do ekipy z Rzymu w lipcu 2022 roku z Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk zmienił klub po tym, jak wygasł jego kontrakt z drużyną z Turynu.

W tym sezonie 40-krotny reprezentant Argentyny wystąpił jak dotąd w dziewięciu meczach, licząc Ligę Europy i Serie A. Dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, notując również jedną asystę.

W związku z tym, że Dybala nie będzie mógł grać przez blisko miesiąc, najpewniej opuści trzy spotkania. Argentyńczyka zabraknie w meczach przeciwko Rangersom, Udinese Calcio i Cremonese. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, piłkarz wróci do gry przy okazji potyczki z Midtjylland.

Dla kibiców Giallorossich istotne może być natomiast to, że Dybala powinien być w pełni zdrowy na hit ligi włoskiej, w którym AS Roma zagra z SSC Napoli. Spotkanie zaplanowane jest na 30 listopada na Stadio Olimpico w Rzymie. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

