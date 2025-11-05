Real Madryt ma dość zachowania Viniciusa! Decyzja już zapadła

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to po El Clasico jeden z najbardziej elektryzujących tematów. Ciekawe informacje dotyczące Brazylijczyka przekazał "Bild".

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie po ostatnim starciu Los Blancos z FC Barceloną nie milkną spekulacje sugerujące, że przygoda zawodnika z gigantem La Liga może potrwać krócej. Wieści na ten temat przekazał „Bild”.

Źródło przekonuje, że klub z Hiszpanii planuje sprzedać Viniciusa Juniora latem 2026 roku. Decyzja w tej sprawie miała zapaść po incydencie związanym z tym, że zawodnik zaprotestował przeciwko decyzji trenera Xabiego Alonso o zmianie. Po całym zdarzeniu klub miał oczekiwać publicznych przeprosin ze strony Brazylijczyka. Miałby być one skierowane zarówno do drużyny, jak i samego trenera.

Ciekawy wątek dotyczy też prezydenta klubu Florentino Pereza. Kojarzy się go przede wszystkim z przyjacielskich relacji z supergwiazdami Królewskich. W każdym razie zachowanie Viniciusa Juniora w El Clasico miało być już nawet przez Pereza postrzegane jako posunięcie o jeden krok za daleko. Tym samym narracja wychodząca z klubu ma być klarowna i żaden zawodnik nigdy nie będzie ważniejszy od Realu Madryt.

Mimo że plan klubu z Madrytu ma zakładać sprzedaż Viniciusa Juniora w przyszłym roku, to jednocześnie władze Los Blancos chcą przedłużyć wygasający w 2027 roku kontrakt piłkarza, aby nie dopuścić do sytuacji związanej z obniżeniem wartości ofensywnego gracza. Na dziś wynosi ona mniej więcej 150 milionów euro. W związku z tym te dwa czynniki nie mają się wzajemnie wykluczać.

