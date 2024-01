Według Sky Sports AS Roma chciała zwolnić Jose Mourinho już wiele miesięcy temu przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek, ale wtedy skutecznie zareagował Tiago Pinto, który przekonał właścicieli klubu do zmiany decyzji.

IMAGO / Nicola Ianuale Na zdjęciu: Jose Mourinho

Roma chciała zwolnić Mourinho po finale Ligi Europy

Tiago Pinto przekonał klub do zmiany decyzji

Portugalczyk został zwolniony we wtorek

Mourinho mógł wylecieć z Romy już wiele miesięcy temu

AS Roma we wtorek zwolniła Jose Mourinho po serii kiepskich wyników. Jego miejsce krótkoterminowo zajął Daniele De Rossi, który podpisał kontrakt do końca sezonu.

Tymczasem Sky Sport donosi, że Giallorossi chcieli pozbyć się Portugalczyka już wiele miesięcy temu, a konkretnie po finale Ligi Europy, który Roma przegrała z Sevillą. Wtedy mocno kontrowersyjne decyzje na niekorzyść Włochów podjął arbiter. Po meczu Mourinho delikatnie mówiąc wyraził swoje niezadowolenie z rozstrzygnięć sędziego.

Szkoleniowiec został zawieszony na cztery mecze. Portugalczyk słynie z tego, że nie gryzie się w język, a takiego zachowania mieli już dość właściciele klubu, czyli rodzina Friedkinów, którzy chcieli go zwolnić przed inauguracją sezonu. Ostatecznie odwiódł ich od tego pomysłu Tiago Pinto, który przekonał, by postawić na Mourinho w ostatnim sezonie trwania jego kontraktu.

