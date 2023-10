fot. Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Paul Pogba ostatnio został złapany na dopingu

Na temat sprawy wypowiedział się Adrien Rabiot

Pomocnik PSG przekonywał, że były zawodnik Manchesteru United może liczyć na wsparcie w Juve

Rabiot odniósł się do trudnej sytuacji Pogby

Adrien Rabiot pod nieobecność Paula Pogby jest tym zawodnikiem, na którego musi stawiać Massimiliano Allegri w Juventusie. Ostatnio były piłkarz Paris Saint-Germain wypowiedział się w ważnym wątku.

– Miałem okazję z nim rozmawiać. To jest trudna sytuacja. Wszyscy w klubie są zdezorientowani. Mam nadzieję, że poradzi sobie z tą sytuacją tak szybko, jak to możliwe. Oczywiście, jesteśmy teraz z nim. Ma nasze wsparcie. Są to jednak ogromne trudności, które spadły na tylko jedną osobę – mówił Rabiot cytowany przez FootMercato.

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że ​​w związku z nieudanym testem antydopingowym Pogba, zamiast 873 tysięcy euro będzie otrzymywać w turyńskim klubie dwa tysiące euro miesięcznie. Pogbie grozi także długotrwałe zawieszenie i możliwe rozwiązanie kontraktu, jeśli sąd sportowy uzna go za winnego dopingu.

