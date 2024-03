Piłkarz AS Romy uderza w Mourinho. “Brakowało mi wolności”

fot. Imago/sportphoto24 Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho w styczniu został zwolniony z AS Romy

Od tego czasu rzymianie radzą sobie zdecydowanie lepiej

Lorenzo Pellegrini przyznał, że taktyka Portugalczyka ograniczała piłkarzy

Pellegrini uderza w Mourinho. Portugalczyk ogranicza piłkarzy?

Jose Mourinho nie sprostał oczekiwaniom w stolicy Włoch. Kontraktując tak uznanego szkoleniowca AS Roma miała nadzieję, że z nim u sterów nawiąże do walki o najwyższe cele. Mimo coraz mocniejszej kadry, drużyna punktowała jednak poniżej swoich możliwości, co w styczniu 2024 roku doprowadziło do pożegnania z Portugalczykiem. Choć decyzja władz nie była pozytywnie odebrana przez kibiców, na dłuższą metę okazała się właściwa.

Miejsce Mourinho na ławce trenerskiej nieoczekiwanie zajął Daniele De Rossi. Choć niewiele na to wskazywało, wprowadził on sporo orzeźwienia, dając piłkarzom znacznie większą swobodę. Przełożyło się to na bardzo dobre wyniki – AS Roma wygrała dziewięć z trzynastu meczów prowadzonych przez byłego legendarnego zawodnika.

Zapytany o nagłą poprawę dyspozycji zespołu Lorenzo Pellegrini przyznał, że De Rossi dobrze ułożył swoich podopiecznych. Uderzył przy tym w Mourinho, który nie dawał piłkarzom swobody.

– Teraz jestem w centrum gry, potrzebuję wolności na boisku, aby móc czytać grę i znajdować sobie odpowiednie miejsce. Tego brakowało mi przez ostatnie 1,5 roku. Jestem szczęśliwy, że odnalazłem to w sobie na nowo – wypalił włoski pomocnik.

