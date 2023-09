IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Napoli w ramach 6. kolejki Serie A gościło Udinese

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem “Azzurrich”

Jednego z goli w tym starciu strzelił Piotr Zieliński

Serie A. Napoli pewnie pokonuje Udinese Calcio

W ramach 6. kolejki Napoli zmierzyło się z Udinese Calcio na Stadio Diego Armando Maradona. Spotkanie było niezwykle ważne dla obu ekip, bowiem mają oni swoje problemy w ostatnich tygodniach, co najlepiej odzwierciedlają wyniki.

Pierwsza połowa toczyła się praktycznie w całości pod dyktando gospodarzy. To oni ofensywnie rozpoczęli rywalizację i już w 19. minucie objęli prowadzenie. Rzut karny na gola zamienił Piotr Zieliński, dla którego było to drugie trafienie w tym sezonie.

GOL 🇵🇱 PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! ⚽️



Co za spokój! 🤩 Pewne wykorzystanie jedenastki przez Polaka i SSC Napoli prowadzi 1:0 z Udinese Calcio! 💪🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/oQqSZp9tOP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2023

Wszystko, co dobre w ataku Napoli przechodziło przez nogi Polaka, który ma bardzo dobre wejście w rozgrywki, w porównaniu do kolegów z zespołu. Udinese próbowało się odgryzać, głównie za sprawą Sandiego Lovricia, ale drugi cios w tym spotkaniu należał do “Azzurrich”. W 39. minucie prowadzenie bowiem podwyższył Victor Osimhen. Nigeryjczyk mógł odetchnąć z ulgą, schodząc na przerwę, ponieważ w ostatnich dniach dużo się działo w Neapolu z jego udziałem.

VICTOR OSIMHEN! ⚽️🔥



Napastnik SSC Napoli zdobywa bramkę po pięknym podaniu Matteo Politano! 🎯 Mecz trwa w Eleven Sports 1! 👀#włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/TJqxhF8bfi — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2023

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego naporu mistrzów Włoch. Szybko mogli podwyższyć prowadzenie, ale piłka po niezwykle mocnym uderzeniu Chwiczy Chwaracchelii odbiła się od słupka. W 66. minucie sam na sam z Marco Silvestrim stanął Giovanni Simeone, ale napastnik uderzył prosto w golkipera “Zebretty”. Dosłownie kilka sekund później Chwaracchelia po raz drugi tego dnia uderzył w obramowanie bramki. W 73. minucie Gruzin wreszcie wpisał się na listę strzelców, a na ten moment czekał około pół roku. Kilka minut później Lazar Samardzić popisał się kapitalną indywidualną akcją, mijając jak tyczki zawodników Napoli, a na koniec pokonując Alexa Mereta.

😱 MINĄŁ SIEDMIU RYWALI I STRZELIŁ GOLA! 😱



Ależ zaczarował Lazar Samardžić! 🪄⚽️ Musicie zobaczyć ten rajd zawodnika Udinese Calcio! 👇🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/26UbMxO9LX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2023

Nie minęło pół minuty, a już “Azzurri” zareagowali na stratę gola. Świetne podanie Chwiczy Chwaracchelii wykorzystał Giovanni Simeone. Ostatecznie spotkanie rozgrywane na Stadio Diego Armando Maradona zakończyło się zwycięstwem Napoli 4:1

Napoli w kolejnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z rewelacją startu sezonu – Lecce. Natomiast Udinese spróbuje się przełamać w spotkaniu z Genoą.