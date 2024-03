Piotr Zieliński zagrał w piątkowym meczu Napoli, ale wypadł bardzo blado. W oczach dziennikarzy był jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku. Co ciekawe słabą formę Polaka komentują na forach społecznościowych fani Interu.

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński ma trafić po sezonie do Interu

Polak popadł przez to w niełaskę u działaczy Napoli

W meczu z Torino Zieliński wypadł blado

Kibice Interu komentują słabą grę Zielińskiego

Wszystko wskazuje na to, że po sezonie Piotr Zieliński przeniesie się do mediolańskiego Interu. Plany transferowe reprezentanta Polski odbiły się na jego pozycji w Neapolu. Pomocnik przestał grać regularne, a działacze na czele z prezydentem klubu mają mu za złe chęć przenosin do Mediolanu.

Zieliński wrócił do składu na piątkowy mecz z Torino (1:1), ale zagrał słabo. W ocenie dziennikarzy był jednym z najsłabszych graczy na boisku. Większość portali dało Polakowi bardzo przeciętną notę 5 (w skali od 1 do 10). Mowa choćby o TuttoMercatoWeb czy Sky Italia (w tym przypadku otrzymał notę 5,5).

Co ciekawe słabszą postawę Polaka komentują fani Interu, którzy spodziewają się w lipcu powitać tego zawodnika. Ich wypowiedzi zostały zacytowane na portalu AreaNapoli.It. “Piotr jest doskonałym piłkarzem i już na niego czekamy w Mediolanie” – napisał jeden z fanów. Drugi dodał: “Dobrze, że oszczędza się w meczach Napoli. Wie przecież, że w przyszłym sezonie czeka go Liga Mistrzów u nas”.

Są jednak też kibice Interu, którzy wydają się być zaniepokojeni gorszą dyspozycją polskiego pomocnika. “Obecnie grając dla Napoli robi naprawdę niewiele. Miejmy nadzieję, że szybko się to zmieni, jak tylko dołączy do Interu. Oby wrócił do gry na wysokim poziomie” – skomentował kibic z Mediolanu.