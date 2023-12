Pomocnik Milanu Tommaso Pobega będzie pauzował przez długi czas po przejściu w czwartek operacji kontuzjowanego mięśnia czworogłowego. Według wstępnych szacunków okres rekonwalescencji może potrwać do czterech miesięcy.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Tommaso Pobega

Tommaso Pobega został musiał opuścić plac gry zaledwie po 24 minutach pojedynku Milanu z Monza, który zakończył się wygraną Rossonerich 3:0. Zastąpił go wtedy nastolatek Jan-Carlo Simic.

Po szczegółowych badaniach poinformowano, że Pobega doznał kontuzji mięśnia uda i prawdopodobnie będzie potrzebna operacja. Natomiast w czwartkowe popołudnie Rossoneri potwierdzili, że pomocnik przeszedł pomyślną operację, którą przeprowadził w Finlandii chirurg Lasse Lempainen w obecności lekarzy klubu.

Oczekuje się, że Pobega będzie potrzebował czterech miesięcy, zanim będzie mógł wrócić do rywalizacji, co nastąpi prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Pomocnik powinien być gotowy do gry na ostatnie mecze trwającej kampanii.

