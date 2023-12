Madrycki AS informuje, że obecnie trudno przewidzieć jak potoczą się losy Lucasa Vazqueza w Realu Madryt. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy jego przyszłość pozostaje niewiadomą, a kluczowe będą następne miesiące.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Kontrakt Vazqueza wygasa w 2024 roku

Zawodnik chciałby zostać w Realu

Królewscy wciąż nie podjęli żadnej decyzji

Real Madryt zastanawia się nad nowym kontraktem dla Lucasa Vazqueza

Przez lata Lucas Vazquez wykonywał solidną robotę w Realu Madryt, ale nigdy nie był w centrum uwagi. 32-letni zawodnik był głównie zmiennikiem, ale za każdym razem znakomicie spisywał się w swojej roli. Notuje też solidne liczby w ofensywie.

Tak się jednak składa, że Vazquez jest jednym z zawodników Realu, któremu kontrakt wygasa wraz z końcem trwającego sezonu w czerwcu 2024 roku. Jak wynika z raportu AS, sytuacja kontraktowa 32-latka i jego przyszłość są na ten moment niewiadomą i nie ma jasności co do rozwoju sytuacji w nadchodzących miesiącach.

Relacje pomiędzy zawodnikiem a klubem są bardzo dobre, ale obecnie nie przeprowadzono żadnych negocjacji w sprawie nowej umowy z Lucasem Vazquezem. Nieoficjalnie mówi się, że gracz chciałby pozostać na Santiago Bernabeu. Trudno natomiast przewidzieć decyzję Królewskich.

Zobacz również: Media: Napoli pozytywnie reaguje na wieści o Superlidze