Milan przed chwilą prawdy. Dwa hity zdecydują o mistrzowskich ambicjach

Milan wchodzi w decydującą fazę początku sezonu. Starcia z Napoli i Juventusem będą pierwszym prawdziwym egzaminem drużyny Massimiliano Allegriego i jej ambicji w Serie A, donosi "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan sprawdzi swoją siłę w starciach z Napoli i Juventusem

Milan prowadzony przez Massimiliano Allegriego rozpoczął sezon od wpadki, ale z meczu na mecz jego gra wygląda coraz lepiej. Cztery czyste konta i seria zwycięstw sprawiły, że kibice na San Siro znów zaczynają wierzyć, iż drużyna może walczyć o najwyższe cele. Teraz jednak przed Rossonerimi dwa spotkania, które pokażą realną siłę zespołu.

Najpierw na San Siro przyjedzie Napoli. Obrońcy tytułu pod wodzą Antonio Conte zaczęli ligę znakomicie, ale wciąż szukają stabilizacji w defensywie. Dla Milanu to szansa, by wykorzystać słabsze punkty rywala. Szczególnie ważne mogą okazać się pojedynki na lewej stronie boiska, gdzie duet Modrić – Pulisić napędza ofensywę Rossonerich.

To właśnie Luka Modric i Adrien Rabiot dali drużynie Allegriego nową jakość w środku pola. Doświadczenie Chorwata i dynamika Francuza sprawiają, że Milan gra dojrzalej, a w połączeniu z formą Pulisicia zespół zyskał wyraźny kręgosłup. Wkrótce do gry wróci także Rafael Leao, co jeszcze zwiększy możliwości ofensywne.

Po meczu z Napoli Rossonerich czeka wyjazd do Turynu. Juventus Igora Tudora jest niepokonany, ale wciąż daleki od ideału. Bianconeri strzelają dużo goli, ale równie często je tracą. Środek pola wygląda na jeden z najsłabszych punktów drużyny, co Milan może spróbować wykorzystać.

Dodatkowym smaczkiem starcia z Napoli będzie powrót pojedynku Allegri – Conte. Obaj szkoleniowcy ostatni raz mierzyli się ze sobą w 2013 roku. W pamięci kibiców wciąż pozostaje słynny gol Muntariego. Po 12 latach los ponownie postawi ich naprzeciw siebie.

