Milan może znowu zmienić trenera. Conceicao pod presją

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Milan celuje w Ligę Mistrzów. Przyszłość Conceicao zagrożona

Milan wie, że czwarta pozycja w Serie A to klucz do przyszłości klubu i trenera. Drużyna Sergio Conceicao traci osiem obecnie punktów do Juventusu, który zajmuje ostatnie miejsce premiowane awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Najbliższe spotkania z Bologną i Lazio będą kluczowe – jeśli Milan nie zdobędzie punktów, sytuacja Portugalczyka stanie się jeszcze trudniejsza, który może szybko pożegnać się z rolą trenera Rossonerich.

Milan po zimowym oknie transferowym nie poprawił gry, a zespół nie prezentuje oczekiwanej formy. Dodatkowo relacje Conceicao z piłkarzami nie są najlepsze, co budzi wątpliwości odnośnie dalszej współpracy. Co więcej, według “Corriere della Sera” klub ma pełne prawo do rozwiązania kontraktu trenera, jeśli nie uda się awansować do Ligi Mistrzów.

Milan jest już w półfinale Pucharu Włoch i czeka na rywala z pary Inter–Lazio, ale nawet triumf w tych rozgrywkach nie gwarantuje Portugalczykowi pozostania w klubie. Decydujące będą wyniki w lidze, a jeśli nie poprawią się natychmiast, Milan może czekać kolejna rewolucja na ławce trenerskiej.

Te doniesienia są sprzeczne z tym, co niedawno donosiła “La Gazzetta dello Sport”, twierdząc, że obecnie pozycja Conceicao zagrożona nie jest. Mimo to, z pewnością atmosfera w klubie po ostatnich fatalnych wynikach jest napięta. Dla Rossonerich brak awansu do Ligi Mistrzów będzie ogromną stratą.