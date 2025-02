Conceicao wezwany na dywanik. Milan podjął decyzję ws. trenera

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Conceicao dostał kredyt zaufania, Milan nie myśli o zwolnieniu

AC Milan w minionym tygodniu pożegnał się z grą w Lidze Mistrzów. Dość niespodziewanie pogromcą mediolańczyków w rundzie play-off okazał się Feyenoord z Jakubem Moderem w składzie. W pierwszym meczu Rossoneri przegrali (0:1), zaś w rewanżu grając w dziesięciu, zremisowali (1:1). Czerwoną kartkę przy jednobramkowym prowadzeniu w 51. minucie zobaczył Theo Hernandez.

Na domiar złego w sobotę Milan po raz kolejny rozczarował swoich kibiców, gubiąc punkty w Serie A. Tym razem podopieczni Sergio Conceicao przegrali z Torino (1:2). Rzutu karnego w pierwszej połowie nie wykorzystał Christian Pulisić.

W związku z niezadowalającymi wynikami na przestrzeni ostatnich tygodni Milan w niedzielę rano zwołał kryzysowe spotkanie. Jak twierdzi La Gazzetta dello Sport na dywanik wezwano Sergio Conceicao, który odbył rozmowę z dyrektorami Rossonerich.

Włoski dziennik uważa, że Milan, póki co wciąż ma zaufanie do Conceicao i nie rozważa kolejnej zmiany trenera. Co więcej, w klubowych gabinetach winę za porażkę z Torino zrzucono nie na szkoleniowca, a na piłkarzy. Jednocześnie źródło zaznacza, że w Mediolanie nikt nie jest bezpieczny, a brak poprawy wyników może doprowadzić do poważnych zmian.

Czy Sergio Conceicao dotrwa w Milanie do końca sezonu? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

Milan po 25. kolejkach w Serie A zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów. Strata do TOP4, czyli miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów wynosi na ten moment 8 punktów. W następnym meczu podopieczni Sergio Conceicao zmierzą się z Bologną.