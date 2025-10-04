Milan i Inter budują nowe San Siro. Znamy datę pierwszego meczu

Prezydent Milanu Paolo Scaroni ujawnił, że Rossoneri i Inter planują rozegrać pierwszy mecz na nowym wspólnym stadionie w 2030 roku. Projekt ma rozpocząć się w 2027 roku i być gotowy na Euro 2032.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: San Siro

Milan i Inter zagrają na nowym stadionie w 2030 roku

Po latach planów i negocjacji Milan oraz Inter otrzymali zielone światło na zakup terenów wokół San Siro, w tym samego Stadio Meazza. Oba kluby przygotowują teraz szczegółowy projekt nowoczesnego obiektu, który będą współdzielić.

– Celem jest sfinalizowanie aktu sprzedaży do końca października. Wtedy dokonamy pierwszej płatności w wysokości 73 milionów euro – powiedział Paolo Scaroni w rozmowie z Milano Finanza. – Od tego momentu rozpocznie się faza szczegółowego projektowania, którą powierzyliśmy biurom Norman + Partners oraz MANICA. To liderzy w tej dziedzinie. Pełny projekt powstanie w ciągu sześciu do ośmiu miesięcy.

Według doniesień włoskich mediów budowa ma ruszyć w 2027 roku. Wcześniejsze prognozy mówiły o premierze stadionu w 2031 roku, ale Scaroni jasno podkreślił, że plan zakłada wcześniejszy termin. – Absolutnie, naszym celem jest zakończenie prac do 2030 roku, o ile nie wystąpią drobne opóźnienia, które przy tak dużym przedsięwzięciu są możliwe – zaznaczył prezydent Milanu.

Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pierwszy sezon Milanu i Interu na nowym stadionie przypadnie na rozgrywki 2030/31. – To idealny scenariusz. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić wszystkie testy i przygotować obiekt na Euro 2032, podczas którego odegra on ważną rolę – dodał Scaroni.

Milan i Inter dzielą legendarny Stadio Meazza od sezonu 1947/48. Obiekt został otwarty w 1926 roku meczem derbowym, w którym Inter pokonał Milan 6:3. Teraz obie drużyny szykują się do nowego etapu wspólnej historii.

