Barcelona szuka napastnika. Oni mogą zastąpić Lewandowskiego [LISTA]

Robert Lewandowski zbliża się do końca swojej przygody w Barcelonie. Jego kontrakt wygasa w 2026 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Dla Blaugrany oznacza to konieczność poszukiwań nowej „dziewiątki”. Klub sporządził już listę kandydatów.

Alvarez, Haaland czy Kane? Barcelona analizuje kandydatów do ataku

Julian Alvarez to faworyt Joana Laporty. Argentyńczyk zachwyca formą w Atletico i choć ma kontrakt do 2030 roku z klauzulą 500 mln euro, jego agenci nie zamykają drzwi.

Erling Haaland pozostaje wielkim marzeniem kibiców. Norweg związany jest z Manchesterem City do 2034 roku, ale przyjaźń Laporty z jego agentką Rafaela Pimentą podsyca nadzieje na finalizację transferu.

Serhou Guirassy to typ napastnika ceniony przez Hansiego Flicka. W Dortmundzie zdobywa gole regularnie, a 70 mln euro klauzuli czyni go realną, choć kosztowną opcją.

Harry Kane to opcja w stylu Lewandowskiego. Anglik mógłby dać natychmiastową gwarancję goli, a jego kontrakt z Bayernem wygasa w 2027 roku i zawiera obniżoną klauzulę wykupu.

Lautaro Martinez od lat jest łączony z Barceloną. Ikona Interu ma kontrakt do 2029 roku, ale po ośmiu sezonach w Mediolanie może szukać nowego wyzwania.

Dusan Vlahović może być okazją rynkową. Jego umowa z Juventusem wygasa w czerwcu i jeśli jej nie przedłuży, latem będzie dostępny za darmo, choć z wysokimi wymaganiami finansowymi.

Benjamin Sesko, sprowadzony przez Manchester United za 76,5 mln euro, nadal jest obserwowany przez Blaugranę. Jego przyszłość na Old Trafford nie jest pewna w obliczu słabej dyspozycji całego klubu, choć kontrakt obowiązuje do 2030 roku.

Etta Eyong to młody talent, który uciekł Barcelonie latem, gdy przeszedł z Villarreal do Levante. Szybki i dynamiczny, ma klauzulę w wysokości 30 mln euro i wciąż pozostaje w notesie skautów.

Barcelona stoi więc przed trudnym wyborem: zainwestować ogromne pieniądze w gwiazdę światowego formatu czy postawić na młodszego, tańszego zawodnika z potencjałem na rozwój. Jedno jest pewne. Duma Katalonii musi znaleźć odpowiedniego następcę Lewandowskiego.

