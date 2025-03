Mancini zdradził, dlaczego nie został trenerem Juventusu

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Mancini nie był zadowolony z oferty Juventusu

Roberto Mancini był jednym z kandydatów do objęcia Juventusu po zwolnieniu Thiago Motty. Ostatecznie trenerem Bianconerich został Igor Tudor, ponieważ Mancini nie zgodził się na umowę obowiązującą jedynie do końca bieżącego sezonu. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na czas potrzebny do zbudowania drużyny, a tego Stara Dama nie oferowała.

– Przede wszystkim muszę wiedzieć, dokąd idę, z kim pracuję, czy mam wpływ na transfery i czy klub jest gotów wydawać duże pieniądze. Ważne jest też, by klub dał trenerowi czas – podkreślił Mancini.

Włoch skomentował również specyfikę pracy szkoleniowca w Serie A, porównując ją do realiów angielskiej Premier League.

– We Włoszech od zawsze istnieje kultura, że jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie widać efektów, trener jest zagrożony. Teraz podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce także w Anglii. Kluczowe jest jednak, by trener mógł liczyć na pełne wsparcie ze strony klubu – dodał szkoleniowiec. Na pytanie o przyczyny niepowodzenia Thiago Motty w Juventusie Mancini odpowiedział krótko: – Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.

W ostatnich meczach sezonu 2024/25 Juventus trenował będzie Igor Tudor, który w przeszłości był zawodnikiem tego klubu, a także kilka lat temu pełnił rolę asystenta. Szkoleniowiec poprowadzi zespół również na KMŚ, a następnie Bianconeri przeanalizują jego pracę i zastanowią się nad przyszłością.