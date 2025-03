Juventus odkrył karty! Wiadomo, kto poprowadzi zespół na KMŚ

Cristiano Giuntoli oficjalnie potwierdził, że Igor Tudor pozostanie trenerem Juventusu do końca sezonu, włącznie z Klubowymi Mistrzostwami Świata. Po turnieju strony omówią dalszą współpracę.

Tudor z Juventusem na Klubowych Mistrzostwach Świata

Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juventusu, podczas konferencji prasowej przedstawił Igora Tudora jako nowego szkoleniowca klubu. Podkreślił, że Chorwat pozostanie na stanowisku przynajmniej do końca sezonu i poprowadzi drużynę także podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Dopiero po tym wydarzeniu klub podejmie decyzję dotyczącą dalszej współpracy z trenerem.

Giuntoli odniósł się również do zmiany na stanowisku trenera, zaznaczając, że odejście Thiago Motty było trudną decyzją, podjętą po głębokiej analizie wyników drużyny. – Bardzo szanuję Thiago i jego pracę. Jednak sposób, w jaki przegrywaliśmy ostatnie mecze, zmusił nas do zmiany – powiedział Giuntoli.

Zatrudnienie Tudora ma zapewnić Juventusowi stabilizację, zwłaszcza że Chorwat dobrze zna realia klubu, gdzie wcześniej pełnił rolę zawodnika oraz asystenta trenera. Mimo to, źródła donoszą, że kontrakt Tudora wygasa z końcem czerwca z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, a klub może jednostronnie rozwiązać umowę do 30 lipca bez dodatkowych kosztów. W praktyce oznacza to, że choć poprowadzi drużynę na prestiżowym turnieju, jego przyszłość w klubie nie jest pewna.

Sam Tudor akceptuje tymczasowy charakter swojej umowy, będąc jednocześnie przekonanym, że wyniki sportowe pozwolą mu zyskać zaufanie zarządu. Podobną ofertę miał wcześniej odrzucić Roberto Mancini, który nie zgodził się na tego typu warunki współpracy.