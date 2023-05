Pressfocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Wciąż nie rozstrzygnęło się, gdzie w przyszłym sezonie zagra Angel Di Maria

Juventus nie wyklucza zatrzymania Argentyńczyka

Piłkarz ma kontrakt ważny do końca czerwca

Juventus myśli o zatrzymaniu lidera. Przedłuży kontrakt?

Juventus minionego lata uznał, ze Angel Di Maria to odpowiednie wzmocnienie. Turyńczycy nie pomylili się i zakontraktowali na rok Argentyńczyka, który stał się liderem zespołu.

Di Maria może być zadowolony ze swojej formy. Piłkarz ma szansę na wygranie z drużyną Ligi Europy. Trudno jednak prognozować, czy to przekona go do reprezentowania Juventusu w kolejnym sezonie.

Matteo Moretto przekazał, ze w przyszłym tygodniu odbędzie się ważne spotkanie w sprawie przyszłości Di Marii, którego aktualna umowa wygasa z końcem czerwca tego roku.

