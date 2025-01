Urbański mógł trafić do Hiszpanii! Monza to lepszy wybór?

Kacper Urbański przed wypożyczaniem do Monzy mógł trafić do Realu Valladolid. Klub z La Liga był zainteresowany usługami Polaka, o czym poinformował Daniel Sobis, dziennikarz "Eleven Sports" na platformie X (dawniej Twitter).

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański mógł zagrać w La Liga

Kacper Urbański to bez dwóch zdań jedno z największych odkryć 2024 roku. Ofensywny pomocnik najpierw zaczął przebijać się do świadomości kibiców ligi włoskiej w barwach Bolognii, a później otrzymał także szansę od Michała Probierza w reprezentacji Polski. Finalnie pojechał nawet na Euro 2024 do Niemiec, gdzie był jedną z jaśniejszych postaci Biało-Czerwonych.

Po turnieju jednak jego pozycja w klubie spadła, a to za sprawą nowego szkoleniowca. Thiago Motta, który mocno stawiał na Urbańskiego odszedł do Juventusu, a Vincenzo Italiano raczej pomijał reprezentanta Polski przy ustalaniu składu. W sumie w tym sezonie popularny “Urbi” rozegrał dla Bolognii 12 spotkań i zdobył jednego gola. W ostatnich dniach przeniósł się jednak do ostatniej w tabeli włoskiej Monzy, choć mógł trafić do innego klubu w zupełnie innej lidze.

Według informacji przekazanych przez Daniela Sobisa, dziennikarza “Eleven Sports”, na platformie X (dawniej Twitter), Kacper Urbański przed wypożyczaniem do Monzy mógł trafić do Realu Valladolid. Hiszpański klub z La Liga zabiegł o usługi Polaka, ale zdecydowało przede wszystkim zainteresowanie i determinacja klubu z Włoch. 20-letni Urbański ma już za sobą debiut dla Monzy.

