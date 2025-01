Motta ma z nimi złe relacje. Dwóch piłkarzy chce odejść z Juventusu

Nicolò Campo / Alamy, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta i piłkarze Juventusu

Dusan Vlahović i Douglas Luiz chcą odejść z Juventusu

Juventus mówiąc wprost, nie zachwyca, odkąd stery w klubie przejął Thiago Motta. Pod wodzą nowego trenera Stara Dama regularnie gubi punkty nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów. Jak dotąd aż 16 z 32 meczów pod wodzą Włocha kończyły się podziałem punktów. Pod adresem 42-latka pojawiają się również zarzuty o niezrozumiałe decyzje dot. wyboru składu.

W ostatnich tygodniach z rolą rezerwowego musi pogodzić się Dusan Vlahović, czyli największa gwiazda zespołu z Turynu. Według włoskiej prasy napastnik nie ma zbyt dobrych relacji ze szkoleniowcem, przez co coraz częściej myśli o zmianie klubu.

Innym zawodnikiem, który również nie może dogadać się z Thiago Mottą jest Douglas Luiz. Brazylijczyk trafił do Juventusu przed sezonem z Aston Villi. Stara Dama zapłaciła za pomocnika ponad 50 mln euro, lecz mimo to nie odgrywa on znaczącej roli w zespole.

Z doniesień dziennika La Repubblica wynika, że zarówno Dusan Vlahović, jak i Douglas Luiz chcą opuścić Juventus w najbliższym czasie. Źródło zaznacza, że po ostatnim meczu z Benfiką w Lidze Mistrzów obaj piłkarze udali się prosto do szatni. Tym samym nie zwrócili się w stronę fanów Juventusu, dziękując im za doping w trakcie spotkania jak reszta zawodników.

W przypadku Vlahovicia mówi się, że Juventus jest otwarty, aby wysłuchać ofert. Kontrakt zawodnika wygasa za 18 miesięcy, więc pozostaje coraz mniej czasu, aby zarobić na jego sprzedaży. Z kolei Douglas Luiz przykuł zainteresowanie ze strony Manchesteru City.