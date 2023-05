Juventus wykonał milowy krok w kierunku wicemistrzostwa Włoch [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus w niedzielnym meczu 34. kolejki Serie A pokonał na wyjeździe Atalantę

Stara Dama zaliczyła 20. zwycięstwo w sezonie i jest już od trzech spotkań bez porażki w lidze

Wiktorię Bianconerim zapewniły gole Samuela Ilinga Juniora i Dusana Vlahovicia

Juventus z bezcenną wygraną

Juventus ostatnio rozczarowywał. W każdym razie podopieczni Massimiliano Allegriego wciąż mają szanse na zakończenie rozgrywek ligowych na drugiej pozycji, co jeszcze niedawno wydawało się marzeniem ściętej głowy.

Krok w kierunku wicemistrzostwa Serie A ekipa z Allianz Stadium wykonała w rywalizacji z Atalantą. Wynik meczu otworzył Samuel Iling Junior. Tymczasem prowadzenie Juventusu już w doliczonym czasie podwyższył Dusan Vlahović. W ekipie z Turynu całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny, a do 65 minuty grał Arkadiusz Milik.

Dušan Vlahović ustalił wynik spotkania w starciu z Atalantą Bergamo! ⚽️🔥



Juventus FC awansuje tym samym na drugie miejsce w tabeli Serie A! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/pNKsjlnqw7 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 7, 2023

Turyńczycy legitymują się aktualnie bilansem 66 punktów. Do pierwszego SSC Napoli tracą 14 oczek. W następnej kolejce Juventus zmierzy się u siebie z Cremonese. Zanim jednak do tego dojdzie, to Bianconerich czeka mecz w półfinale Ligi Europy przeciwko Sevilli.

