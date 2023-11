Arthur rozgrywa dobry sezon na wypożyczeniu w barwach Fiorentiny. Wysoka forma brazylijskiego pomocnika skłania włodarzy drużyny z Florencji do wykupu zawodnika. Jak informuję TuttoJuve.com Juventus chcę otrzymać za swojego piłkarza 20 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Arhur

Arthur jest obecnie wypożyczony do zespołu Fiorentiny

W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem u trenera Vicenzo Italiano

Juventus chciałby zarobić na tym transferze 20 milionów euro

Fiorentina zdecydowana na wykup Arthura

Arthur wraca do dobrej dyspozycji po fatalnym dla niego sezonie 2022/2023, gdy rozegrał zaledwie kilka spotkań na przestrzeni całego sezonu. Dobre występy na początku sezonu sprawiły, że Fiorentina poważnie rozważa wykupienie piłkarza z Juventusu. W bieżącej kampanii 27-latek jest jedną z głównych postaci w środku pola ekipy z Toskanii. Do tej pory wystąpił w 11 meczach Serie A do których dorzucił również 5 występów w Lidze Konferencji Europy.

Juventus, który zapłacił za Brazylijczyka w 2020 roku 80 milionów, chciałby odzyskać choć część kwoty. Mówi się, że Stara Dama za transfer Arthura chcę otrzymać od “Violi” 20 milionów euro. Transfermarkt wycenia 22-krotnego reprezentanta Brazylii na 15 milionów euro.