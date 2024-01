Juventus jest gotowy zaoferować nowy kontrakt reprezentantowi Stanów Zjednoczonych Westonowi McKenniemu, donosi Romeo Agresti. Pomocnik dobrą grą zdobył uznanie w oczach władz klubu, które jeszcze pół roku temu chciały go sprzedać.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus jest zadowolony z postawy McKenniego

Według Agrestiego Stara Dama chce przedłużyć kontrakt z Amerykaninem

Obecna umowa wygasa w czerwcu 2025 roku

McKennie zapracował na nowy kontrakt w Juventusie

Weston McKennie powrócił do Juventusu latem zeszłego roku po sześciomiesięcznym wypożyczeniu do Leeds United, które zakończyło się spadkiem do Championship. Początkowo oczekiwano, że opuści Turyn w letnim okienku transferowym. Ostatecznie pozostał w klubie i stał się ważnym zawodnikiem notując w tym sezonie 19 występów i dwie asysty.

Jak donosi Romeo Agresti, dyrektorzy Starej Damy są zadowoleni z występów McKenniego w tym sezonie i wkrótce spotkają się z 25-latkiem, aby omówić przedłużenie kontraktu.

Obecna umowa pomocnika z Juventusem wygasa w czerwcu 2025 roku. Według raportu prawdopodobnie obie strony osiągną porozumienie dość szybko, ponieważ zawodnik chce pozostać w stolicy Piemontu.

Zobacz również: Nie będzie dużego transferu na linii Juventus-Arsenal. Mają plan na zatrzymanie napastnika