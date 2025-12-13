Szokująca wymiana Juventusu i Interu. Transferowe trzęsienie ziemi

16:10, 13. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Juventus i Inter coraz uważniej przyglądają się swoim zawodnikom. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto możliwa jest zaskakująca wymiana z udziałem Davide Frattesiego oraz Khephrena Thurama.

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti

Juventus i Inter szykują zaskakującą wymianę

Juventus uważnie monitoruje sytuację Davide Frattesiego w Interze. Pomocnik od miesięcy nie może wywalczyć sobie stabilnej pozycji w zespole. Zmiana trenera niewiele zmieniła. Frattesi regularnie pojawia się na boisku, ale najczęściej w roli rezerwowego. Do tej pory rozegrał trzynaście spotkań we wszystkich rozgrywkach i tylko cztery razy zaczynał mecz w wyjściowym składzie.

Juventus widzi w nim profil idealnie pasujący do środka pola. Klub szuka zawodnika, który da dynamikę i pozwoli na większą elastyczność taktyczną. Według włoskich mediów dużym zwolennikiem transferu Frattesiego jest Luciano Spalletti. To on miał naciskać na sprowadzenie pomocnika także w przeszłości i nadal bardzo wysoko go ceni.

Inter nie zamyka drzwi przed sprzedażą zawodnika. Kontrakt Frattesiego obowiązuje do 2028 roku, ale rozmowy o przedłużeniu umowy zostały wstrzymane. Przy ograniczonej liczbie minut temat odejścia wraca coraz częściej. Klub z Mediolanu oczekuje kwoty na poziomie co najmniej 35 milionów euro, choć możliwe są inne scenariusze.

Inter rozważa bowiem operację z udziałem Juventusu i jednego z jego piłkarzy. Według Matteo Moretto na liście życzeń Nerazzurrich znajduje się Khephren Thuram. Francuz pasuje do profilu fizycznego pomocnika, którego Inter szukał już latem. Dodatkowym atutem byłaby możliwość gry z bratem Marcusem. Na razie to tylko koncepcja, ale w styczniu może stać się jednym z najgłośniejszych tematów na rynku.

