Henrich Mychitarian

Henrich Mychitarian oficjalnie przedłużył kontrakt z Interem Mediolan

Reprezentant Armenii związał się z włoską ekipą porozumieniem do 2026 roku

Doświadczony zawodnik broni barw ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza od lata 2022 roku

Henrich Mychitarian na dłużej w Interze

Inter Mediolan w trwającym sezonie celuje w wygranie mistrzostwa Włoch. Tymczasem władze klubu intensywnie pracują nad tym, aby kadra Nerazzurrich była stabilna.

Wcześniej pojawiły się wiadomości, że nowe kontrakty z Interem podpisali Federico Dimarco oraz Matteo Darmian. Pierwszy podpisał umowę do 2027, a drugi do 2025 roku. Tymczasem kolejnym zawodnikiem, który związał swoją przyszłość z klubem z Mediolanu, jest Henrich Mychitarian. Reprezentant Armenii podpisał kontrakt do 2026 roku.

35-letni piłkarz dołączył do Interu na zasadzie wolnego transferu z AS Romy w 2022 roku. Mychitarian do Serie A trafił natomiast w 2019 roku. Najpierw na wypożyczenie do ekipy z Rzymu, a następnie już na zasadzie transferu definitywnego z Arsenalu.

Doświadczony zawodnik jak na razie rozegrał w szeregach Nerazzurrich łącznie 73 spotkaniach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył siedem asyst.

