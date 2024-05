Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Chris Smalling

Chris Smalling opuści AS Romę?

Obecnie trwający sezon nie jest udany w wykonaniu Chrisa Smallinga. AS Roma przez znaczną część sezonu musiała radzić sobie bez angielskiego stopera, który leczył kontuzję. Powrót do zdrowia byłego gracza Manchesteru United mocno się wydłużał, a media dotarły do informacji, że zawodnik zrezygnował z przyjmowania lekarstw.

Jak się okazuje, obecny sezon może dla Chrisa Smallinga ostatnim w stolicy Italii. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że AS Roma w letnim okienku transferowym ma zakończyć współpracę z angielskim obrońcą. Wpływ na decyzję o odejściu 34-latka może mieć sam Daniele De Rossi. Szkoleniowiec „Giallorossich” bowiem nie widzi miejsca w składzie dla doświadczonego defensora.

AS Roma będzie mogła liczyć na zastrzyk gotówki w przypadku odejścia Chrisa Smallinga. Co prawda, nie będzie to spora kwota z uwagi na wiek gracza, ale zawsze kasa klubowa powiększy się o kilka milionów euro. Kontrakt wychowanka Millwall z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Tym samym zainteresowani będą musieli zapłacić klauzulę odstępnego za 34-latka.

Chris Smalling w obecnie trwającej kampanii rozegrał zaledwie 12 spotkań w koszulce AS Romy. Najlepszą wersję Anglika w tym sezonie oglądaliśmy w dwumeczu Ligi Europy przeciwko Milanowi. Były zawodnik Manchesteru United wówczas zaprezentował się ze znakomitej strony.

