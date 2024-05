Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski i Kacper Urbański

Wielski sukces Polaków w Bolonii

Bologna jest w kończącym się już sezonie włoskiej Serie A prawdziwą sensacją i rewelacją ligi. Ekipa prowadzona przez Thiago Motte zajmuje obecnie trzecie miejsce z dorobkiem 67 punktów i właśnie zapewniła sobie pierwszy, historyczny awans do rozgrywek Ligi Mistrzów. Klub z regionu Emilia-Romania w ten weekend pokonał na wyjeździe zespół SSC Napoli, czym praktycznie przypieczętował awans do tych rozgrywek, ale do pełni szczęścia potrzebował pozytywnych rozstrzygnięć w innych meczach. To się udało i na dwie kolejki przed końcem sezonu są oni pewni udziału w tych elitarnych rozgrywkach.

Duży udział w tym sukcesie mają dwaj Polacy. Chodzi mianowicie o Łukasza Skorupskiego oraz Kacpra Urbańskiego. Ten pierwszy przez większą część sezonu był podstawowym bramkarzem Bolonii. W sumie w tym sezonie rozegrał 33 mecze, w których 15 razy zachowywał czyste konto. Dla 33-latka będzie to powrót do rozgrywek Ligi Mistrzów po 10 latach przerwy, ostatni raz grał w nich w sezonie 2014/15 w barwach AS Romy. Wówczas dwukrotnie wystąpił przeciwko Manchesterowi City oraz Bayernowi Monachium.

Z kolei drugim Polakiem, który przyczynił się do sukcesu zespołu jest Kacper Urbański. Raptem 19-letni środkowy pomocnik coraz mocniej wchodzi do ekipy z północy Włoch. Młodzieżowy reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał 23 mecze zarówno w Serie A i Pucharze Włoch. Wciąż czeka jednak na swoje pierwsze liczby na seniorskim poziomie.

