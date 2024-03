Inter Mediolan matematycznie może przypieczętować mistrzostwo Włoch w meczu derbowym z Milanem. Dopuścić do tego nie chce Davide Calabria, który w rozmowie z Radio TV Serie A podkreślił, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca w Derbach Mediolanu.

SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Davide Calabria

Inter Mediolan jest matematycznie cztery zwycięstwa od mistrzostwa Włoch

Nerazzurri mogą zdobyć scudetto w meczu z Milanem

Davide Calabria zapewnia, że Milan przeszkodzi rywalom w zdobyciu tytułu na San Siro

Calabria pewny, że Milan odroczy świętowanie Interu

Inter Mediolan przez cały sezon spisywał się fantastycznie w rozgrywkach Serie A. Dzięki temu pod koniec kampanii mają ogromną przewagę, a tytuł mistrzowski jest na wyciągnięcie ręki. Matematycznie podopieczni Simone Inzaghiego mogą świętować zdobycie scudetto po zwycięstwie w Derbach Mediolanu z Milanem.

Mecz derbowy odbędzie się 22 kwietnia, a w roli gospodarza wystąpią Rossoneri. Choć oczywiście do tego czasu może się sytuacja zmienić, to każdy fan włoskiej piłki ma gęsią skórkę na myśl o tym, że Inter może wręcz upokorzyć Milan, zdobywając drugą gwiazdkę nie dość, że w derbach, to jeszcze w starciu na “stadionie rywala”.

Do takiej sytuacji w żadnym wypadku nie chce dopuścić obrońca Milanu – Davide Calabria. Włoch w rozmowie z Radio TV Serie A zapowiedział, że Inter na pewno nie będzie świętował mistrzostwa po meczu z nimi.

– Jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Do tego czasu zostało kilka spotkań, ale to się nie stanie. Chcemy wygrać wszystkie pozostałe mecze – powiedział Calabria cytowany przez sempreinter.com