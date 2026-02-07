Inter podjął decyzję ws. przyszłości Chivu

Inter planuje przedłużyć kontrakt z Cristianem Chivu. Według Tuttosport i Corriere dello Sport klub jest zadowolony z pracy szkoleniowca i chce go nagrodzić nową umową oraz podwyżką pensji.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter stawia na Chivu i myśli też o kluczowym piłkarzu

Inter zamierza kontynuować współpracę z Cristianem Chivu. Klub jest zadowolony z pracy rumuńskiego szkoleniowca i już teraz planuje przyszłość. Obecna umowa trenera obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale po zakończeniu sezonu ma zostać przedłużona o kolejny rok, do 2028.

Nowy kontrakt ma wiązać się z podwyżką wynagrodzenia. Aktualnie Chivu zarabia około 2,5 miliona euro netto rocznie. Ostateczna kwota ma zależeć od rezultatów osiągniętych w Serie A oraz w Lidze Mistrzów. Inter chce w ten sposób nagrodzić efekty pracy, a jednocześnie zmotywować trenera na kolejne lata.

Jasny sygnał wsparcia wysłał prezes klubu. Beppe Marotta zabrał głos podczas inauguracji Casa Italia przed igrzyskami w Mediolanie i Cortinie. – Chivu jest symbolem kultury pracy. Zaczynał w Rumunii i odniósł sukces w bardzo wymagającym sporcie. Dziś prowadzi jeden z najważniejszych klubów świata. To wielki profesjonalista i świetny człowiek – powiedział prezes Interu.

Równolegle klub pracuje nad zabezpieczeniem przyszłości jednego z liderów zespołu. La Gazzetta dello Sport informuje, że Inter planuje rozmowy w sprawie nowej umowy dla Federico Dimarco. Obecny kontrakt reprezentanta Włoch wygasa w czerwcu 2027 roku.

Lewy wahadłowy zarabia obecnie około czterech milionów euro netto rocznie. Inter rozważa przedłużenie umowy nawet o trzy lata, do 2030 roku, wraz z naturalną korektą pensji. Rozmowy są na wczesnym etapie, ale obie strony wyrażają chęć dalszej współpracy.

