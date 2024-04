Inter mistrzem Włoch! Wygrana w derbach Mediolanu zapewniła Scudetto!

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: boiskowa celebracja Interu

Inter pokonał AC Milan

Różne okoliczności sprzyjają zdobywaniu tytułów, ale te dzisiejsze kibicom Interu muszą smakować naprawdę wyjątkowo. Nerazzurri pokonali swojego odwiecznego, derbowego rywala – AC Milan. Zwycięstwo to zagwarantowało podopiecznym Simone Inzaghiego tytuł mistrzowski. Na 5 kolejek przed końcem mają oni 17 punktów przewagi nad drugą drużyną w ligowej tabeli.

Inter kontrolował przebieg derbowego spotkania. Nerazzurrim pomogła szybko zdobyta bramka. Po świetnie rozegranym rzucie rożnym piłkę do siatki w 18. minucie skierował Francesco Acerbi, który najlepiej odnalazł się w polu karnym Milanu. Piłkarze Inzaghiego mogli prowadzić do przerwy dużo wyżej, ale w decydujących momentach brakowało im skuteczności. Po zmianie stron Inter szybko poszedł po drugiego gola – w 49. minucie bramkę zdobył Marcus Thuram. Pod koniec meczu Milan odpowiedział jeszcze kontaktowym trafieniem autorstwa Fikayo Tomoriego. Nerazzurri nie wypuścili jednak zwycięstwa z rąk i pokonali derbowego rywala 2:1. Końcówka rywalizacji obfitowała aż w 3 czerwone kartki. Zobaczyli je Theo Hernandez, Denzel Dumfries oraz Davide Calabria.

𝐌𝐀𝐑𝐂𝐔𝐒 𝐓𝐇𝐔𝐑𝐀𝐌‼️⚽



Inter Mediolan prowadzi już dwiema bramkami. Czy AC Milan jest jeszcze w stanie odwrócić losy tego spotkania?🤔



🇮🇹#włoskarobota pic.twitter.com/LM5AWjRJMA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 22, 2024

Nerazzurri wracają na szczyt

Scudetto zdobyte w sezonie 2023/24 to jubileuszowe, dwudzieste mistrzostwo Włoch w historii tego klubu. Na powrót na szczyt Nerazzurri nie czekali jednak długo, bo niespełna trzy lata. Ostatni raz ta sztuka udała im się w 2021 roku. Od tego czasu ustąpili oni najpierw Milanowi, później znakomity, mistrzowski sezon rozegrało Napoli, by w obecnej kampanii to Inter znów przejął miano najlepszego zespołu we Włoszech.

Piłkarze Simone Inzaghiego całkowicie zdominowali rozgrywki Serie A w tym sezonie. Inter po 33 spotkaniach ma aż 86 punktów i zdobył 79 goli, tracąc jedynie 18. Najlepiej o dominacji Nerazzurrich świadczy fakt, że jak dotąd przegrali oni w lidze tylko raz – w meczu 6. kolejki z Sassuolo (1:2). Ponadto dotychczas zremisowali 5 spotkań, a pozostałe 27 wygrali.

Nie ulega więc wątpliwości, że tytuł mistrzowski Interowi się po prostu należał. Kibice ze Stadio Giuseppe Meazza mogli czuć rozczarowanie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w dwumeczu z Atletico Madryt, jednak ich piłkarze szybko dali im powody do szalonej radości. Czarno-niebieska strona Mediolanu z pewnością nie zaśnie zbyt prędko w ten poniedziałkowy wieczór. Jak poinformował w trakcie transmisji Piotr Dumanowski z Eleven Sports, przejazd piłkarzy odkrytym autobusem przez miasto odbędzie się najprawdopodobniej w środę. Oficjalna feta z kibicami planowana jest na 19 maja, po ostatnim ligowym meczu domowym z Lazio.