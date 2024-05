Inter Mediolan zatrzyma kluczowego zawodnika? Decyzja zapadła

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez przedłuży umowę z Interem Mediolan

Inter Mediolan po wygraniu mistrzostwa Włoch ma ambitne plany związane z kolejną kampanią. Mimo że doszło do zmiany właściciela w klubie. Tym samym Nerazzurri chcą obronić mistrzowski tytuł, a ponadto namieszać w Lidze Mistrzów. Dziennikarz Gianluca Di Marzio podaje natomiast, że trwają rozmowy z Lautaro Martinezem w sprawie nowego kontraktu. Piłkarz podobno już zaakceptował warunki nowej umowy, która ma obowiązywać do 2029 roku. Dzięki niej będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości dziewięciu milionów euro rocznie plus premie. Tym samym zawodnik stanie się najlepiej opłacanym graczem w mediolańskim klubie.

Lautaro Martinez dołączył do Interu w lipcu 2018 roku. Wcześniej reprezentował barwy Racingu Club. W ostatnim sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, notując w nich 27 goli i siedem asyst. 26-letni piłkarz ma też na swoim koncie 56 występów w reprezentacji Argentyny, w których zdobył 22 bramki.

Na dzisiaj największe sukcesy Lautaro Martineza w karierze to mistrzostwo świata wywalczone na mundialu w Katarze, a także triumf w Copa America w 2021 roku. Ponadto zawodnik dwa razy wygrał mistrzostwo Serie A z Interem i dwa Puchary Włoch z tą samą drużyną. Rynkowa wartość napastnika wynosi 110 milionów euro.

