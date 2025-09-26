EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Serie A

08:24, 26. września 2025 09:27, 26. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Inter Mediolan, czyli Lombardia FC zdominowała ranking najlepszych zawodników w Serie A w grze EA Sports FC 26. W TOP10 znalazło się aż sześciu piłkarzy 20-krotnego mistrza Włoch.

Lautaro Martinez
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

TOP10 najlepszych piłkarzy Serie A w EA FC 26

Serie A w EA Sports FC 26 nie posiada wszystkich licencjonowanych klubów. W grze nie zobaczymy oryginalnych herbów, koszulek oraz nazw takich drużyn jak Inter Mediolan, AC Milan, Atalanta Bergamo czy Lazio. Nie oznacza to jednak, że wcale ich nie będzie w grze. W tym przypadku będzie można nimi rozgrywać mecze, ale pod zmienionymi nazwami jak Lombardia FC czy Milano FC.

Jeśli chodzi o TOP10 najlepszych piłkarzy Serie A w EA Sports FC 26 to zestawienie otwiera nie kto inny jak Lautaro Martinez. Argentyńczyk, który jest gwiazdą nie tylko Interu, ale całej ligi otrzymał ocenę (88). Jest to słabsza karta niż w poprzedniej wersji (89).

Tuż za nim znalazł się inny piłkarz Nerazzurrich – Alessandro Bastoni (87). 3. miejsce przypadło nowej gwieździe Serie A, czyli Kevinowi De Bruyne (87). Belg, który trafił na Półwysep Apeniński latem bieżącego roku ma jednak ocenę o trzy niższą niż w EA FC 25 (90).

Dalsza część rankingu to dominacja Interu Mediolan (Lombardia FC). W czołowej dziesiątce znalazło się miejsca dla: Yanna Sommera (87), Nicolo Barelli (87), Hakana Calhanoglu (86) i Federico Dimarco (85). Z kolei przedstawicielem drugiej mediolańskiej drużyny, czyli AC Milanu jest Mike Maignan (87). Pozostali gracze w TOP10 najlepszych piłkarzy Serie A to Paulo Dybala z Romy (86) i Scott McTominay z Napoli (85).

ZawodnikNarodowośćKlubPozycjaOcena ogólna
Lautaro MartinezArgentynaLombardia FCN88
Alessandro BastoniWłochyLombardia FCŚO87
Kevin De BruyneBelgiaSSC NapoliŚP87
Yann SommerSzwajcariaLombardia FCBR87
Mike MaignanFrancjaMilano FCBR87
Nicolo BarellaWłochyLombardia FCŚP87
Paulo DybalaArgentynaAS RomaŚPO86
Hakan CalhanogluTurcjaLombardia FCŚPD86
Federico DimarcoWłochyLombardia FCLO85
Scott McTominaySzkocjaSSC NapoliŚP85

