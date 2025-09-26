EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Serie A

Inter Mediolan, czyli Lombardia FC zdominowała ranking najlepszych zawodników w Serie A w grze EA Sports FC 26. W TOP10 znalazło się aż sześciu piłkarzy 20-krotnego mistrza Włoch.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

TOP10 najlepszych piłkarzy Serie A w EA FC 26

Serie A w EA Sports FC 26 nie posiada wszystkich licencjonowanych klubów. W grze nie zobaczymy oryginalnych herbów, koszulek oraz nazw takich drużyn jak Inter Mediolan, AC Milan, Atalanta Bergamo czy Lazio. Nie oznacza to jednak, że wcale ich nie będzie w grze. W tym przypadku będzie można nimi rozgrywać mecze, ale pod zmienionymi nazwami jak Lombardia FC czy Milano FC.

Jeśli chodzi o TOP10 najlepszych piłkarzy Serie A w EA Sports FC 26 to zestawienie otwiera nie kto inny jak Lautaro Martinez. Argentyńczyk, który jest gwiazdą nie tylko Interu, ale całej ligi otrzymał ocenę (88). Jest to słabsza karta niż w poprzedniej wersji (89).

Tuż za nim znalazł się inny piłkarz Nerazzurrich – Alessandro Bastoni (87). 3. miejsce przypadło nowej gwieździe Serie A, czyli Kevinowi De Bruyne (87). Belg, który trafił na Półwysep Apeniński latem bieżącego roku ma jednak ocenę o trzy niższą niż w EA FC 25 (90).

Dalsza część rankingu to dominacja Interu Mediolan (Lombardia FC). W czołowej dziesiątce znalazło się miejsca dla: Yanna Sommera (87), Nicolo Barelli (87), Hakana Calhanoglu (86) i Federico Dimarco (85). Z kolei przedstawicielem drugiej mediolańskiej drużyny, czyli AC Milanu jest Mike Maignan (87). Pozostali gracze w TOP10 najlepszych piłkarzy Serie A to Paulo Dybala z Romy (86) i Scott McTominay z Napoli (85).