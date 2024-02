IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma nie dała szans Cagliari Calcio i wygrała w poniedziałek aż 4:0

Dla Daniele De Rossiego był to dopiero trzeci mecz u sterów Giallorossich

Nowego szefa chwalił autor dubletu, Paulo Dybala

“Gol padł po akcji, którą testowaliśmy podczas treningów”

W połowie stycznia AS Roma podziękowała Jose Mourinho za dotychczasową pracę. Schedę po The Special One przejęła piłkarska legenda Giallorossich, Daniele De Rossi. Włoch szybko zabrał się do pracy. Jego podopieczni wygrali dwa pierwsze spotkania w Serie A, choć nie bez kłopotów. W miniony poniedziałek mierzyli się zaś z Cagliari Calcio. Dopiero to spotkanie, trzecie z De Rossim na ławce, podekscytowało stołecznych kibiców. Rzymianie wygrali pewnie, 4:0, a bohaterem zespołu został autor dubletu, Paulo Dybala.

– Jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że zagraliśmy taki mecz, jakiego chcieliśmy. Wysoko nakładaliśmy pressing, dobrze zinterpretowaliśmy poszczególne momenty. To nasze trzecie zwycięstwo z rzędu, ale dopiero pierwsze, podczas którego czuliśmy się spokojni. Przed nami ważne spotkanie [z Interem Mediolan – przyp. PP] – mówił popularny La Joya.

Zwłaszcza drugie trafienie zespołu – a pierwsze tego dnia w wykonaniu Argentyńczyka – było efektowne i padło po składnej akcji.

– Ruchliwość w tej akcji była fantastyczna. Było to coś, co testowaliśmy w tygodniu podczas treningów z piłką przy nodze. Boisko nie było w najlepszym stanie, ale to była świetna bramka – dodał Argentyńczyk.

Rzymianie zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli Serie A. Do liderującego Interu, z którym zmierzą się już w sobotę, tracą jednak aż 19 punktów.

Dybala rozegrał w tym sezonie już 21 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich dziewięć bramek i sześć asyst.

