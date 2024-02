IMAGO / Laurent Sanson/Panoramic Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro to jedna z rewelacji tego sezonu, jeśli mówimy o środkowych obrońcach

LOSC Lille oczekuje latem za swojego podopiecznego około 60 milionów euro

Oprócz Realu Madryt, młodym Francuzem interesują się też Atletico oraz Paris Saint-Germain

Yoro rozchwytywany. Czy Real zamierza licytować się o 18-latka?

Real Madryt rozgrywa bardzo udany sezon. Nie zmienia to jednak faktu, że Carlo Ancelotti, a także kibice muszą być zaniepokojeni stanem kadry, zwłaszcza w kontekście środkowych obrońców. Eder Militao doznał poważnej kontuzji na samym starcie kampanii i nie wrócił do zdrowia do teraz. David Alaba najpierw rozczarowywał, a później sam doznał urazu wykluczającego go z gry do końca trwających rozgrywek. To sprawiło, że przez lwią część czasu, Ancelotti musiał radzić sobie z Antonio Ruedigerem oraz Nacho Fernandezem. Ostatnio Niemiec wypadł ze składu i w derbach Madrytu zastąpił go… Dani Carvajal. To nie zakończyło się dobrze. Na środku obrony swoje szanse otrzymywał też Aurelien Tchouameni, ale wszystkie te testy sprowadzają się do jednego. Królewscy muszą latem sprowadzić stopera.

Jednym z głównych kandydatów do spełnienia tej roli jest Leny Yoro. 18-latek rozgrywa świetny sezon w LOSC Lille. I choć Los Blancos nie zwykli inwestować w tak młodych defensorów, tym razem rzeczywiście mocno monitorują sytuację gracza. Podobno Francuzi oczekują za podopiecznego aż 60 milionów euro. To jednak nie jedyny problem Realu. Jego usługami interesują się bowiem również Atletico Madryt oraz Paris Saint-Germain. Zwłaszcza drugi z wymienionych klubów może pokrzyżować Królewskim szyki. Yoro może być skłonny do pozostania w ojczystej Ligue 1, a do tego oczywistym jest, iż paryżanie mogą wręcz zasypać go pieniędzmi. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje też wisząca w powietrzu kwestia Kyliana Mbappe, która nie zbliża bynajmniej dwóch wielkich instytucji.

Trudno spodziewać się, by Real zamierzał licytować się o młodego defensora. Jego sytuację należy jednak bacznie śledzić, bo najprawdopodobniej niebawem przeniesie się do klubu znacznie większego, niż Lille.

Yoro rozegrał w tym sezonie już 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy bramki.

