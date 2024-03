Frosinone nie dało rady urwać choćby punktu w rywalizacji z Lazio. Gospodarze przegrali 2:3, lecz piękną bramkę dla Kanarków zdobył Walid Cheddira. Marokańczyk świetnie złożył się do strzału z przewrotki.

Frosinone przegrało 2:3 z Lazio

Podopieczni Eusebio Di Francesco znajdują się w strefie spadkowej

Walid Cheddira zdobył bramkę z przewrotki

Fantastyczna przewrotka Cheddiry

Frosinone po świetnym wejściu w sezon zdecydowanie spuściło z tonu. Podopieczni Eusebio Di Francesco znaleźli się w strefie spadkowej i na ten moment są skazywani na spadek do Serie B. Swojej sytuacji nie byli w stanie poprawić w meczu z Lazio, który przegrali 2:3 na własnym stadionie.

Mimo porażki na wyróżnienie w zespole gospodarzy zasługuje po sobotnim meczu Walid Cheddira. Napastnik Frosinone w 70. minucie meczu wykorzystał zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Marokańczyk był dosłownie 3/4 metry od linii bramkowej, ale świetnie złożył się do strzału z przewrotki i umieścił piłkę w siatce.

Walid Cheddira świetnie złożył się do tego strzału i zdobył bramkę! ⚽ Włączcie Eleven Sports 2, bo to nie koniec emocji! 🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/YNMNkQxDMA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 16, 2024

Dla 26-latka było to czwarte trafienie w tym sezonie Serie A. Dotychczas wystąpił w 27 meczach w barwach beniaminka ligi. Po sezonie wróci do Napoli, z którego jest wypożyczony do końca obecnej kampanii.