Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Bonucci nie jest już częścią planów Juventusu

Obrońca zostanie sprzedany tego lata

Włoch zapowiedział, że chciałby zostać w klubie

Bonucci chce kontynuować karierę w Turynie

Leonardo Bonucci przybył do Turynu w poniedziałek, aby rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Został mu jeszcze rok kontraktu ze Starą Damą, ale klub wystawił go na sprzedaż. Obrońca będzie trenował sam w Continassie i nie pojedzie do USA na przedsezonowe tournée.

Przedstawiciele redakcji Sky Sport Italia i Ilbianconero.com byli w poniedziałek w J|Medical, aby relacjonować powrót Bonucciego. Dziennikarze będący na miejscu twierdzą, że doświadczony środkowy obrońca powiedział fanom Juventusu, że nie chce odchodzić.

Włoch poświęcił sporo czasu fanom Bianconerich. Robił zdjęcia i rozdawał autografy. Piłkarz podziękował za wsparcie i jednocześnie zapowiedział, że chciałby zostać. Mówi się, że Bonucci spotka się jeszcze z Allegrim, by pomówić o swojej sytuacji, ale prawdopodobnie ani trener, ani klub nie zmienią już zdania.

