IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku może latem trafić do Juventusu

Belg zastąpi w Starej Damie odchodzącego do PSG Vlahovicia

Takie rozwiązanie nie podoba się kibicom Bianconerich

Kibice Juventusu zablokują transfer Lukaku?

Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że Lukaku dołączy do Interu Mediolan na zasadzie transferu definitywnego. W ostatnich dniach sytuacja nabrała jednak dość nieoczywistego obrotu. Juventus, który najprawdopodobniej sprzeda Dusana Vlahovicia do Paris Saint-Germain włączył się do rozmów o reprezentanta Belgii. Nerazzurri, gdy się o tym dowiedzieli postanowili zerwać negocjację z napastnikiem.

Obecnie to Juventus wydaje się głównym kandydatem do pozyskania Lukaku, który ma jeszcze oferty z Arabii Saudyjskiej. Takie rozwiązanie nie podoba się jednak wielu fanom Bianconerich, którzy w poniedziałek zebrali się przed ośrodkiem treningowym Starej Damy i postanowili wykrzyczeć swoje negatywne nastawienie do tego transferu. Co ciekawe, również fani PSG nie są zachwyceni transferem Vlahovicia na Parc des Princes.

Juventus fans outside the club's medical centre:



"We don't want Lukaku."



(via @TuttoMercatoWeb) pic.twitter.com/JqDSo2Zys5 — Get Italian Football News (@_GIFN) July 17, 2023

Zobacz także: Gundogan zaprezentowany w Barcelonie. Lewandowski pomógł w transferze?