AS Roma planuje latem sprowadzić na Stadio Olimpico nowego bramkarza. Rzymianie mogą sięgnąć po jednego z najlepszych golkiperów w lidze. Według TuttoMercatoWEB na celowniku klubu znajduje się Alex Meret.

Imago / Fabrizio Corradetti Na zdjęciu: Alex Meret

Alex Meret znalazł się w kręgu zainteresowań AS Romy

Kontrakt bramkarza z Napoli wygasa w czerwcu

Włoch ma w kontrakcie klauzulę, która może przedłużyć umowę o rok

Alex Meret głównym celem transferowym AS Romy

AS Roma podczas letniego okna transferowego musi znaleźć na rynku nowego bramkarza. Obecny golkiper zespołu Rui Patricio najprawdopodobniej pożegna się z klubem w czerwcu, gdy jego kontrakt straci ważność. Póki co nie zapowiada się, aby doszło do przedłużenia jego umowy.

Jak donosi portal TuttoMercatoWEB Portugalczyka na Stadio Olimpico może zastąpić jeden z najlepszych bramkarzy w Serie A. Na radarze rzymian znalazł się Alex Meret z Napoli. Kontrakt Włocha wygasa latem, choć znajduje się nim klauzula, która automatycznie przedłuża umowę o 12 miesięcy. Aktywuje się w momencie, gdy spełniony zostanie jeden warunek. Mianowicie 26-latek, aby zostać w Neapolu, musiałby zagrać minimum 70% meczów w tym sezonie.

Na ten moment ze względu na uraz uda Meret jest wyłączony z gry. W bieżącej kampanii wystąpił w 22 meczach z 33 możliwych, co stanowi 66% spotkań. Jeśli Włoch opuści szeregi mistrza kraju, to AS Roma ruszy po niego w najbliższe lato.