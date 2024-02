Imago / Piotr Kucza Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski zagra w marcu baraże o udział w nadchodzącym Euro

Michał Probierz powoła do reprezentacji kolejnego debiutanta

Jakub Kałuziński ma zostać powołany na marcowe zgrupowanie

Jakub Kałuziński otrzyma powołanie od Probierza na marcowe baraże

Michał Probierz przyzwyczaił kibiców reprezentacji Polski, że wśród jego powołań znajduje się liczne grono debiutantów. Nie inaczej ma być w marcu, gdy selekcjoner ogłosi listę powołanych piłkarzy na marcowe baraże o Mistrzostwa Europy.

Według Tygodnika Piłka Nożna pewnym powołania może być Jakub Kałuziński. Pomocnik aktualnie występuje w barwach tureckiego Antalyasporu, gdzie gra również inny reprezentant Polski – Adam Buksa. Umieszczenie 21-latka na liście powołanych ma mieć związek z problemami biało-czerwonych w środku pola.

Nie jest tajemnicą, że Michał Probierz spotkał się jakiś czas temu z Buksą oraz Kałuzińskim. Co więcej, na początku roku selekcjoner otwarcie przyznał, że były piłkarz Lechii Gdańsk znajduje się w gronie kandydatów do gry w drużynie narodowej. Obaj panowie znają się z pracy w kadrze do lat 21.

W tym sezonie Kałuziński zbiera świetne recenzje za grę w tureckiej lidze. Na ten moment wystąpił łącznie w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach.