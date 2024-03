fot. Imago / IPA Sport / ABACA Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

W ostatnich sześciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, Juventus przegrał trzy mecze

Po meczu z aktualnym mistrzem Włoch trener Starej Damy przekonywał, że jego drużyna rozegrała nardzo dobre zawody

Ekip z Turynu jest obecnie wiceliderem rozgrywek, mając tylko oczko przewagi nad AC Milan

Massimiliano Allegri o porażce z SSC Napoli

Juventus nie dał rady wygrać po raz drugi w tej kampanii z SSC Napoli. Partenopei pokonali turyńczyków w niedzielny wieczór (2:1). Ocenę na temat rywalizacji przedstawił szkoleniowiec Bianconerich.

– Mój zespół zagrał bardzo dobrze, mieliśmy dobre okazje do zdobycia bramki, ale ich nie wykorzystaliśmy. To część procesu rozwoju – w ważnych meczach trzeba znaleźć równowagę – przekonywał Massimiliano Allegri cytowany przez Football Italia.

– Nie sądzę, że Napoli miało dużo klarownych okazji do strzelenia gola. Po prostu zmarnowaliśmy większość naszych szans. Uparcie próbowaliśmy też przebić się przez środek, zamiast rozszerzać grę na boki boiska – kontynuował trener Juventusu.

– Szkoda, że ​​opuszczamy Neapol z pustymi rękami, ale nabraliśmy doświadczenia, grając na tym poziomie. W niektórych sytuacjach trzeba było zachować większą czujność – mówił Allegri.

– Myślę, że był to jeden z najmłodszych składów wyjściowych w historii Juventusu (średnia wieku to 26 lat i 14 dni), co oznacza, że ​​pracujemy dobrze. Naszym zadaniem jest pomóc młodym zawodnikom w rozwoju, aby byli gotowi na kolejny sezon – rzekł Włoch.