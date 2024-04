Co za gol w Serie A! Przewrotka piłkarza Bolonii! [WIDEO]

AS Roma podejmowała Bolonię w starciu 33. kolejki Serie A. Spotkanie miało kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście awansu do Ligi Mistrzów. Wynik meczu pięknym trafieniem otworzył Oussama El Azzouzi.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Oussama El Azzouzi

Co za trafienie zawodnika Bolonii!

Choć poniedziałkowy wieczór elektryzuje kibiców Serie A ze względu na Derby Mediolanu, to na Stadio Olimpico w Rzymie również nie brakowało emocji. AS Roma podejmowała Bolonię, a spotkanie to było arcyważne dla obu ekip w kontekście walki o bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Widowisko w Rzymie od samego początku stało na wysokim poziomie. Po obu ekipach widać było, że wyszły na boisko niesamowicie zmotywowane do zwycięstwa. Lepsze wejście w mecz zaliczyli goście, którzy w 14. minucie wyszli na prowadzenie.

Wszystko za sprawą cudownego trafienia Oussamy El Azzouziego. Marokańczyk został obsłużony świetnym podaniem przez Riccardo Calafiorego. To, co wydarzyło się chwilę później, wprawiło jednak w osłupienie kibiców zgromadzonych na Stadio Olimpico. Pomocnik Bolonii w ekwilibrystyczny sposób złożył się do dośrodkowania i w fantastycznym stylu przewrotką skierował piłkę do siatki.

‼️CO ZA GOL NA STADIO OLIMPICO‼️



Idealnie złożył się Oussama El Azzouzi i goście wychodzą na prowadzenie.🤯



Włączajcie Eleven Sports 2, bo to dopiero początek emocji!📺

🇮🇹#włoskarobota pic.twitter.com/FizHMaGgps — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 22, 2024

Zwycięstwo w Rzymie umocniłoby Bolonię na miejscu gwarantującym grę w Lidze Mistrzów. Tylko prawdziwy kataklizm mógłby wówczas spowodować, że podopieczni Thiago Motty nie znaleźliby się w tych elitarnych rozgrywkach.

Warto wspomnieć, że w meczu z Romą w bramce gości występował Łukasz Skorupski. Na ławce rezerwowych spotkanie zaczęło za to dwóch pozostałych Polaków obecnych na Stadio Olimpico – Kacper Urbański i Nikola Zalewski.