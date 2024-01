IMAGO / Franco Romano / sportphoto24 Na zdjęciu: Alex Meret

Ostatni mecz Alexa Mereta okazał się bardzo pechowy

Włoch zakończył spotkanie z Monzą z kontuzją, a badania wykazały uszkodzenie lewego ścięgna podkolanowego

Napoli bez swojego podstawowego bramkarza będzie musiało sobie radzić około dwóch miesięcy

Alex Meret kontuzjowany

SSC Napoli w ostatni piątek podejmowało przed własną publicznością Monzę. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a bohaterem tego spotkania został Alex Meret. Reprezentant Włoch bowiem obronił rzut karny wykonywany przez Matteo Pessinę. Jednak Włoch kwadrans przed końcem meczu nabawił się kontuzji.

Klub poinformował już o stanie zdrowia Alexa Mereta. W oficjalnym komunikacie dowiadujemy się, że golkiper doznał uszkodzenia lewego ścięgna podkolanowego. Jak informuje portal “calciomercato.com”, tego typu kontuzja wymaga około dwumiesięcznej rekonwalescencji. Dla Waltera Mazzarriego i całej ekipy mistrzów Włoch to poważna strata.

Z dobrych informacji przekazanych przez Napoli, dowiadujemy się, że Pierluigi Gollini, zmiennik Alexa Mereta, wrócił już do treningów. W nadchodzących spotkaniach to on będzie pełnił rolę “jedynki” między słupkami Azzurrich.

