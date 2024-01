IMAGO / Nicola Ianuale / sportphoto24 Na zdjęciu: Pasquale Mazzocchi

SSC Napoli lada moment oficjalnie ogłosi pierwszy zimowy transfer

Do zespołu Waltera Mazzarriego trafi Pasquale Mazzocchi

Koszt transferu 28-latka z Salernitany wyniesie około trzech milionów euro

Napoli pozyska Pasquale Mazzocchiego

Dziennikarze “Sky Sport Italia” są pewni – SSC Napoli uzgodniło warunki pierwszego styczniowego transferu. Mistrzowie Włoch wzmocnią zespół Pasquale Mazzocchim. 28-letni obrońca do tej pory występował w drużynie Salernitany.

Jak informuje włoskie źródło, sprowadzenie Włocha do Neapolu będzie kosztowało około trzech milionów euro. Sam zawodnik podpisze z klubem umowę do 30 czerwca 2026 roku. Co ciekawe, 28-latek jest rodowitym neapolitańczykiem, ale nigdy nie był związany z tym zespołem.

Pasquale Mazzocchi w obecnie trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań na boiskach Serie A. Udało mu się nawet raz zaliczyć asystę. Wychowanek Benevento ma za sobą krótki epizod w kadrze Italii. Półtora roku temu pojawił się na placu gry w spotkaniu reprezentacji Włoch z Węgrami. Jego pobyt na boisku jednak trwał zaledwie minutę.

Sprawdź także: Napoli musi załatać dziurę w pomocy. Mistrz Włoch ma rozwiązanie