Alex Meret lada chwila może przedłużyć umowę z SSC Napoli. W tym tygodniu ma dojść do spotkania między agentami bramkarza a włodarzami włoskiego klubu - ujawnił Nicolo Schira. Obecny kontrakt 27-letniego golkipera wygasa po tej kampanii.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Alex Meret coraz bliższy przedłużenia umowy z SSC Napoli

Alex Meret jest niekwestionowanym numerem jeden między słupkami SSC Napoli. Dlatego działacze neapolitańskiego klubu dążą do przedłużenia kontraktu ze swoim kluczowym zawodnikiem, tym bardziej że aktualna umowa 27-letniego bramkarza obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Włoski gigant nie chce stracić golkipera za darmo i robi wszystko, co w jego mocy, żeby związać się z nim na dłużej. Zdaniem mediów Alex Meret jest coraz bliżej podpisania nowego kontraktu z ekipą Azzurrich.

Najnowsze informacje na temat przyszłości piłkarza ujawnił Nicolo Schira. Włoski dziennikarz donosi, że sprawa wyjaśni się jeszcze w tym tygodniu. W najbliższych dniach ma bowiem dojść do spotkania między agentami bramkarza a włodarzami włoskiego klubu. Celem rozmów będzie zawarcie ostatecznego porozumienia w sprawie odświeżenia umowy, która najprawdopodobniej zostanie przedłużona o dwa lata, czyli do połowy 2027 roku. To doskonała wiadomość dla trenera neapolitańczyków – Antonio Conte.

Alex Meret z powodzeniem występuje w barwach SSC Napoli od lipca 2018 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Diego Armando Maradona z Udinese Calcio. Na początku trzykrotny reprezentant Włoch przebywał w Neapolu na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony za około 26 milionów euro. Dotychczasowy bilans cenionego golkipera w drużynie Azzurrich wygląda następująco – 201 meczów, 221 wpuszczonych bramek i 66 czystych kont. Jego wartość rynkowa wynosi 12 milionów euro.