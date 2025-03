LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri może objąć AC Milan, jest faworytem

AC Milan w tym sezonie miał radzić sobie zdecydowanie inaczej, niż wygląda to obecnie. Aktualnie zespół z Mediolanu zajmuje 9. miejsce w tabeli włoskiej Serie A co zapowiada, że Rossoneri obecną kampanię mogą skończyć w okolicach środka tabeli. To powoduje, że na włosku wisi posada Sergio Conceicao, który objął zespół kilka miesięcy temu.

Kto jednak mógłby zastąpić szkoleniowca rodem z Portugalii? Według informacji przekazanych przez serwis “CalcioMercato”, zdecydowanym faworytem do zostania nowym szkoleniowcem AC Milanu jest Massimiliano Allegri. I choć nie ma jeszcze oficjalnej decyzji władz Milanu co do zmian na ławce trenerskiej, to Włoch ma być gotowy do podjęcia pracy w Mediolanie.

Massimiliano Allegri w ostatnich latach prowadził zespół Juventusu Turyn. Dwie kadencje w Starej Damie przypadły na okres od 2014-2019 roku oraz od 2021 do maja 2024 roku. W tym czasie 57-latek wyrobił sobie opinie dobrego szkoleniowca, którego jednak styl opiera się przede wszystkim na defensywie. W Milanie Allegri pracował przez cztery lata i w 178 meczach osiągnął on średnią punktową w wysokości 1,81 pkt./mecz.

