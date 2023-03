Just Fontaine zmarł nagle w wieku 89 lat. Legenda francuskiej piłki nożnej do dzisiaj ma na swoim koncie rekord pod względem liczby goli na mistrzostwach świata w jednej edycji. Zdobył trzynaście bramek w sześciu meczach w 1958 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Just Fontaine

Niespodziewane informacje o śmierci Justa Fontaine’a obiegły media we Francji

Legenda reprezentacji Francji zmarła w wieku 89 lat

Były piłkarz zasłynął przede wszystkim z wybitnego osiągnięcia pod względem zdobytych bramek na mistrzostwach świata

Just Fontaine zmarł w wieku 89 lat

Just Fontaine to bez wątpienia ikona francuskiej piłki. W przeszłości bronił barw między innymi takich klubów jak Nice, czy Stade de Reims. Przyczynił się również do wielkich sukcesów reprezentacji Francji w latach 50. Następnie był selekcjonerem Les Blues, a nawet prowadził PSG. Były francuski piłkarz zmarł w nocy z wtorku na środę w wieku 89 lat. Były napastnik zmarł w Tuluzie.

Fontaine rozpoczął swoją przygodę w piłce nożnej w Maroku, gdzie urodził się w 1933 roku. Pierwsze kroki stawiał w klubie US Marocaine, występując w tej ekipie w latach 1950-1953. Następnie dołączył do Nice, gdzie imponował niezwykłą skutecznością. W ciągu zaledwie trzech lat w szeregach Les Aiglons, między 1953 a 1956, strzelił 52 gole w 83 spotkaniach.

Zdecydowanie jednak największą popularność Fontaine’owi przyniosły występy w drużynie narodowej. Przede wszystkim pomógł reprezentacji Francji wywalczyć trzecie miejsce na mundialu w 1958 roku. W trakcie turnieju strzelił w sześciu spotkaniach 13 goli, co do dzisiaj jest najlepszym tego typu osiągnięciem na mistrzostwach świata.

