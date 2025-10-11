Mancini miał nadzieję na powrót! Gattuso przejął jego marzenie

Roberto Mancini jest obecnie bez zatrudnienia po rozstaniu z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Włoch ostatnio wprost przyznał, że chciałby wrócić do pracy w reprezentacji Włoch.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini chciał ponownie pracować z reprezentacją Włoch

Roberto Mancini ma za sobą trudny okres w roli selekcjonera reprezentacji Arabii Saudyjskiej. 60-latek prowadził tę drużynę w 18 meczach, notując w nich siedem zwycięstw, pięć remisów i sześć porażek. Ostatnio doświadczony trener ujawnił, że chciał wrócić do pracy w roli selekcjonera reprezentacji Włoch po tym, jak zwolniony został Luciano Spalletti. Finalnie zastąpił go jednak Gennaro Gattuso.

– Miałem nadzieję na powrót do reprezentacji po odejściu Spallettiego, ale wiedziałem, że to mało realne. Ta drużyna jest coraz silniejsza, zawodnicy zdobywają doświadczenie. To zespół wysokiej jakości. Cieszę się, że pracuje z nią Gattuso – mówił Mancini w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Reprezentacja narodowa to marzenie każdego trenera. To było najwspanialsze i najważniejsze doświadczenie. Na Mistrzostwach Europy udało nam się osiągnąć coś niemożliwego, nie do pomyślenia – podkreślił Włoch.

Azzurri zostali mistrzami Europy podczas Euro 2020, które odbyło się w 2021 roku. Reprezentacja Włoch pokonała wówczas Anglię w finale rozegranym na Wembley. Zwycięzcę wyłonił konkurs rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry padł remis (1:1). W serii jedenastek o jednego gola lepsi okazali się Włosi (3:2). Azzurri zostali najlepszą drużyną w Europie po raz drugi w historii i po raz pierwszy od 1968 roku.

