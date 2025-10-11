fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal nie zagra z Gironą

Lamine Yamal jest ostatnio wyłączony z gry z powodu kontuzji pachwiny. Piłkarz odczuwał ból, co sprawiło, że zabrakło go na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. Tymczasem trener Hansi Flick nie ma pewności, czy zawodnik będzie zdolny do gry w starciu z Realem Madryt w La Liga.

Wcześniej pojawiły się informacje, że piłkarz będzie mógł wrócić na boisko przed spotkaniem z Gironą, które odbędzie się 18 października. „Mundo Deportivo” przekazało jednak wiadomość, że zawodnik opuści to spotkanie.

18-latek, wyceniany na 200 milionów euro, w tej kampanii wystąpił łącznie w pięciu spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i cztery kluczowe podania. Ogólnie w barwach Barcelony piłkarz rozegrał jak dotąd 111 spotkań, zdobywając w nich 27 bramek. Ponadto na koncie zawodnika znajduje się także 38 asyst.

Lamine Yamal to wychowanek Barcelony, który do pierwszej drużyny trafił w lipcu 2023 roku. El Clásico jest z kolei zaplanowane na 26 października o godzinie 16:15. Obie ekipy po raz ostatni mierzyły się ze sobą w maju tego roku. Wówczas górą byli Katalończycy, którzy pokonali Królewskich jednym golem (4:3).

Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, cztery razy górą była Barcelona, a raz padł remis. Real Madryt po raz ostatni był górą w kwietniu 2024 roku, wygrywając jednym golem (3:2).

