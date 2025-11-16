Włochy potrzebują cudu. Gattuso mówił, co naprawdę jest najważniejsze

09:49, 16. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Football Italia

Reprezentacja Włoch w niedzielę zmierzy się z Norwegią w swoim ostatnim meczu w 2025 roku. Tymczasem przed tym starciem ciekawymi przemyśleniami podzielił się Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Przed meczem o honor Gennaro Gattuso przemawiał jasno. Padły mocne słowa

Reprezentacja Włoch potrzebuje zwycięstwa 9:0 lub różnicą dziewięciu trafień nad Norwegią, aby wywalczyć bezpośredni awans na MŚ 2026. Wygląda zatem na to, że wiosną Azzurri będą rywalizować w barażach o przepustkę gry na mundialu. Ciekawymi przemyśleniami przed spotkaniem ze Skandynawami wyróżnił się z natomiast selekcjoner reprezentacji Włoch.

– Nasza przyszłość skupia się na tym, aby wywalczyć awans na mistrzostwa świata. Rozmawiamy o tym, jak pozostać blisko naszych zawodników. Organizujemy spotkanie w lutym, spędzimy razem 48 godzin, żeby ich odwiedzić. Organizujemy to i będziemy mogli oglądać wszystkie mecze, wykorzystując wszystkie nasze zasoby – powiedział Gennaro Gattuso cytowany przez Football Italia.

Selekcjoner włoskiej ekipy opowiedział też o tym, czego spodziewa się po starciu z Norwegią.

– Musimy być bardzo inteligentni i nie dać się ponieść emocjom. Mecz pomoże nam zrozumieć, na jakim jesteśmy poziomie i gdzie jest poprzeczka. Niemniej musimy też być inteligentni. Nie możemy pozwolić sobie na żadne czerwone kartki, nie możemy pozwolić sobie na żadne głupoty – podkreślił Gattuso.

– W tego typu meczach możemy też rozwijać mentalność. Oglądałem mecz w Oslo z moim sztabem i podobało mi się to, co widziałem w grze Włochów w pierwszych 15–20 minutach. To był zupełnie inny mecz po 1:0 – uzupełnił trener.

Gattuso wyraził też kilka słów na temat Erlinga Haalanda. – Są napastnicy i są napastnicy. Biorąc pod uwagę jego umiejętności, to jest tak wyjątkowy. Ma siłę, ma celny strzał i niesamowitą koordynację. Jest niesamowicie elastycznym zawodnikiem i imponuje szybkością – wymieniał selekcjoner reprezentacji Włoch.

