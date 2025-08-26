PZPN złożył kandydaturę Polski do organizacji Euro!

PZPN po długich spekulacjach w końcu oficjalnie złożył kandydaturę Polski do organizacji Euro kobiet w naszym kraju w 2029 roku. UEFA wybierze spośród pięciu kandydatów.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Polska kandydatem do organizacji Euro kobiet w 2029 roku!

Polska w swojej historii miała okazję organizować kilka dużych imprez sportowych z Euro 2012 na czele. Poza tym to właśnie w naszym kraju odbywały się chociażby mecze finałowe Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Poza tym wielokrotnie udowadnialiśmy w innych dyscyplinach, że można nam zaufać, czego dowodem były m.in. mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn w 2014 roku.

Teraz przyszedł czas na kolejną dużą imprezę w Polsce. Wszystko bowiem przez fakt, że PZPN po długich spekulacjach oficjalnie złożył wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do organizacji Euro kobiet w 2029 roku, o czym poinformował profil „Łączy nas piłka kobiet”. Oznacza to, że Biało-Czerwone po sukcesie w postaci gry na tegorocznych mistrzostwach, mają szansę na organizacje na kolejnej imprezie. Byłyby to jubileuszowe, 15. mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet.

UEFA decyzję ws. organizatora podjąć ma do 3 grudnia 2025 roku. Wśród kontrkandydatów Polski są Niemcy, Włochy, Portugalia oraz Dania wraz ze Szwecją.

Zobacz także: Liverpool chce pobić rekord Premier League! 150 milionów za gwiazdę